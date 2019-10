SERIE A SAMPDORIA ROMA – Continua l’ottava giornata di Serie A. La Roma non va oltre lo 0-0 contro la Sampdoria. Primo punto per Ranieri, all’esordio sulla panchina blucerchiata. I giallorossi, salgono a 13 punti in classifica e vengono scavalcati al quinto posto in classifica dal Cagliari. I Genovesi invece si portano a quota 4 ma restano all’ultimo posto.