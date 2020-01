Tempo di lettura: < 1 minuto

CALENDARIO OGGI SERIE A – Dopo Lazio-Sampdoria, Sassuolo-Torino e Napoli-Fiorentina, oggi prosegue la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Apre nel lunch match il Milan che ospita in casa l’Udinese. Nel pomeriggio l’Inter a Lecce cerca i tre punti per tenere a debita distanza i biancocelesti, alle 18 la Roma affronterà il Genoa. Infine, alle 20.45, scende in campo la Juventus contro il Parma.

domenica 19 gennaio

Orario Incontro Emittente 12.30 Milan-Udinese DAZN 15.00 Bologna-Verona DAZN 15.00 Brescia-Cagliari Sky 15.00 Lecce-Inter Sky 18.00 Genoa-Roma Sky 20.45 Juventus-Parma Sky

Lunedì 20 gennaio