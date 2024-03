Novità in Serie A, in arrivo il premio Man of The Match

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A PREMIO MAN OF THE MATCH - Come riportato dal comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega Serie A, l'Assemblea odierna a confermato una novità. Dalla stagione 2024/2025, infatti, al termine di ogni match del campionato italiano il migliore in campo riceverà il premio Man of The Match, sponsorizzato da Panini.

Serie A, ecco il Man of The Match: il comunicato della Lega

"Si è svolta oggi l'Assemblea della Lega Serie A in collegamento video, con la partecipazione di tutte le 20 Associate. E' stato istituito, a partire dalla prossima stagione, il Premio Man of the Match, sponsorizzato dal gruppo Panini e consegnato al miglior giocatore di ognuna delle 380 partite del campionato di Serie A. Saranno gli appassionati, attraverso un QR code, a votare il giocatore che riceverà il premio sul campo a fine gara".