Serie A, riapertura stadi: le regole da seguire

SERIE A STADIO – Tre giorni e la Serie A torna in campo e la notizia più entusiasmante è che dopo più di un anno gli stadi torneranno a brulicare di tifosi. I sostenitori di ogni squadra potranno nuovamente accedere agli impianti ma con determinate regole da seguire.

Le regole per entrare allo stadio

Come riporta il Corriere dello Sport, chiunque voglia entrare allo stadio per godersi la propria squadra del cuore dovrà essere munito di Green Pass, oppure dovrà essere guarito dal Covid o aver effettuato un tampone molecolare o rapido con esito negativo massimo 48 ore prima dell’evento. Obbligatorio l’uso della mascherina, e per di più ci saranno percorsi dedicati per far raggiungere ad ogni tifoso il suo settore senza creare assembramenti. In zona bianca gli stadi saranno aperti al 50% della capienza. In zona gialla invece si dovrà rispettare il limite dei 2.500 spettatori.