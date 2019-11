ROMA NAPOLI – Nell’anticipo dell’undicesima giornata, la Roma di Fonseca batte all’Olimpico il Napoli di Carlo Ancelotti. Partita bella, giocata a ritmi alti da entrambe le parti. Primo tempo vivace con la Roma che si porta in vantaggio grazie alla marcatura di Zaniolo e sciupa l’occasione del raddoppio quando Meret neutralizza un rigore a Kolarov. Nei secondi 45 minuti ancora ritmi forsennati e giallorossi che trovano il gol del 2 a 0 su penality trasformato da Veretout. Al minuto 68 gara sospesa momentaneamente per cori razzisti contro Koulibaly. Alla ripresa del gioco, Napoli che non si lascia intimorire e accorcia le distanze con Milik che appoggia in rete a due passi dalla porta. Risultato finale 2 a 1 per la Roma.