Serie A, Roma - Sassuolo 1-0: Pellegrini decide il match

ROMA SASSUOLO SERIE A 2023 2024 - La Roma vince all'Olimpico per 1-0 contro il Sassuolo, grazie alla rete realizzata da Pellegrini nel secondo tempo. La squadra di De Rossi sale al quinto posto in classifica a quota 51 punti, mentre il Sassuolo scende in penultima posizione a 23 punti.

Serie A, il tabellino di Roma - Sassuolo

ROMA: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy, Abraham.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Heinrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Marcatori: 50'- Pellegrini (R)

Arbitro: Manganiello