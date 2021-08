Serie A, scelto il migliore di Empoli-Lazio: ecco chi è

- Advertisement -

SERIE A – Termina il contest lanciato dalla Lazio per decidere l’MVP del match contro l’Empoli. La vittoria non poteva che ricadere su Sergej Milinkovic-Savic, autore della rete del pareggio e dell’assist che ha consentito a Lazzari di portare avanti le aquile. Il Sergente ha ricominciato da dove aveva finito lo scorso anno, quindi Sarri non può fare altro che sfregarsi le mani.