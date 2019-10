LAZIO SESTA RIMONTA – Questo pomeriggio, la Lazio ha pareggiato per 3-3 in rimonta contro l’Atalanta dopo aver terminato il primo tempo terminato sotto 3-0. Nella sua storia in Serie A, solo in altre cinque occasioni il club biancoceleste era riuscito in tale impresa, l’ultima nel 2008 contro l’Udinese. Si ringrazia LazioPage per le statistiche fornite.

Le rimonte della Lazio

1929 Triestina-Lazio 3-3

1934 Lazio-Roma 3-3

1936 Triestina-Lazio 3-3

1950 Lazio-Inter 3-3

2008 Udinese-Lazio 3-3

2019 #LazioAtalanta 3-3