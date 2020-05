Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per la ripresa della Serie A. La nuova proposta per il calendario prevederebbe la ripartenza inizialmente con i recuperi. Come di consueto, ecco a voi tutte le news della giornata (anche in versione audio).

Formello

Quest’oggi a Formello, la Lazio è quasi tornata alla normalità: i biancocelesti si sono ritrovati alle 17:30 allenandosi in due gruppi. Mentre nel centro sportivo del club capitolino nasce il nuovo centro medico, Jordan Lukaku si allena per riprendere la forma e provare a conquistare un posto.

Altre news Lazio

Mentre Simone Inzaghi punta Zoff, l’allenatore dei biancocelesti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. In ottica calciomercato, Tare guarda agli esterni: ecco chi è in pole. Infine ecco le parole di Petkovic sulla Lazio.

Altre news

Lutto nel mondo del calcio: a 22 anni ha perso la vita l’ex Roma “Perfection”. Mentre si valuta la trasmissione in chiaro della “diretta gol” delle partite di Serie A, il designatore Rizzoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Infine questa l’opinione sulla ripresa del campionato da parte di Riccardo Cucchi.

