CORREA LAZIO SERIE A – La prossima settimana segnerà un solco decisivo sul proseguimento della stagione calcistica. La politica del pallone si riunirà per decidere le sorti del campionato. L’ipotesi al momento più accreditata risulta essere quella di ripartire il 31 maggio, disputando le ultime dodici giornate fino agli inizi di agosto. I giocatori della Lazio si mantengono in forma con esercizi mirati, in attesa di riprendere gli allenamenti a Formello. La squadra crede nello scudetto e l’uomo in più nel testa a testa con la Juventus potrebbe essere Joaquin Correa.

I numeri di Correa

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Correa si è congedato dal campionato con un gol nella vittoria della Lazio per 2 a 0 sul Bologna. Non segnava dal 10 novembre, ha colmato un buco enorme. Dopo aver sofferto di disturbi muscolari, il Tucu avrà gambe riposate al termine dello stop forzato. E i numeri sono dalla sua parte. Nella scorsa stagione, infatti, due dei cinque gol realizzati sono arrivati a maggio, e sempre nello stesso mese segnò all’Atalanta in finale di Coppa Italia. Correa sembra avere un feeling speciale con la primavera, e la Lazio ora aspetta le sue giocate per credere fino in fondo al sogno scudetto.

