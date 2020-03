Tempo di lettura: < 1 minuto

STIPENDI LEGA AIC – Come riporta il sito dell’ANSA la Lega Serie A e Assocalciatori stanno cercando un accordo sulla sospensione degli stipendi dei giocatori. La Lega ha formalizzato una proposta per sospendere gli stipendi 4 mesi, ricevendo una controproposta dall’Aic, che chiedeva un congelamento di un solo mese. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni per trovare un accordo.

