Serie A, titolo di capocannoniere: Immobile insegue Nordahl. Ma…

LAZIO SERIE A IMMOBILE RONALDO – L’attesa è terminata. Questa sera, infatti, torna la Serie A con la Lazio impegnata nella trasferta di Empoli. Con l’inizio del campionato si ripropone non solo la lotta per lo scudetto, ma anche quella per il titolo di capocannoniere.

Serie A, titolo di capocannoniere: Immobile vuole raggiungere Nordahl

Ciro Immobile, insieme a Cristiano Ronaldo, continua ad essere uno dei bomber favoriti per vincere questo riconoscimento. Il centravanti biancoceleste, come riporta il Corriere dello Sport, ha già trionfato tre volte ed ha l’obiettivo di raggiungere Nordahl, che ha vinto il titolo in 5 occasioni. Il campionato, inoltre, ha perso Lukaku e con buona probabilità perderà anche Vlahovic. Tuttavia, l’attaccante della Lazio dovrà fare attenzione ad Osimhen e Lautaro. Il primo sotto la guida di Spalletti può esplodere definitivamente, il secondo, invece, è chiamato a colmare il vuoto in termini di realizzazioni lasciato proprio da Lukaku. Vedremo se, già contro l’Empoli, Immobile metterà a segno la prima rete della sua stagione.