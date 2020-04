Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A – Si è da poco conclusa la riunione tra i componenti della Federcalcio sul Coronavirus con una decisione che pare definitiva. La FIGC ha scelto, infatti, di prorogare la stagione in corso fino al 2 agosto. Come riporta l’ANSA, il presidente Gabriele Gravina adotterà a breve una delibera per estendere i termini della scadenza del campionato dal 30 giugno all’inizio di agosto.

