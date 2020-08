Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUSEPPE CASTORI SALERNITANA – La Salernitana ha ufficializzato il nuovo allenatore dopo le polemiche degli ultimi giorni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ora è ufficiale il ritorno in panchina di Giuseppe Castori che aveva già allenato i granata nel 2008/2009. Le parole del neo-tecnico granata sono state: “È bello essere tornato”. Nel frattempo, Giampiero Ventura, ha lasciato il club dopo un dialogo con il presidente Claudio Lotito. Ora è in cerca di una nuova squadra e il Watford sembra interessato ad ingaggiare l’ex allenatore della Nazionale italiana.

