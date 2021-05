Serie B, Venezia-Cittadella 1-1: i veneti conquistano la promozione in A

- Advertisement -

SERIE B VENEZIA CITTADELLA – Play off di ritorno in Veneto. Questa sera Venezia–Cittadella è andata in scena al Pierluigi Penzo per la qualificazione in Serie A. La gara di andata si era conclusa sul risultato di 1-0 in favore dei veneti. Nonostante l’inferiorità numerica dal primo tempo, i padroni di casa sono riusciti a concludere la gara sull’1-1 e a conquistare il pass per la massima competizione italiana.

Venezia-Cittadella, il tabellino del match

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj (76′ Cremonesi), Taugourdeau (55′ Johnsen), Maleh; Aramu (39′ Ferrarini), Forte (76′ Bocalon), Di Mariano (56′ Fiordilino).

Allenatore: Paolo Zanetti

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli (66′ Gargiulo), Perticone (65′ Frare), Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia (66′ Pavan); Tsadjout (83′ Rosafio), Beretta (78′ Ogunseye).

Allenatore: Roberto Venturato

Arbitro: Daniele Orsato

Ammoniti: 10′ Perticone (C), 21′ Ghiringhelli (C) 36′ Mazzocchi (V), 65′ Iori (C), 66′ Modolo (V), 76′ Forte (V), 94′ Bocalon (V)

Espulsi: Mazzocchi (C)

Marcatori: 26′ Proia, 93′ Bocalon

Note: +2′, +3′