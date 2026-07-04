Fabiano Serpente è il colpo della Lazio per il settore giovanile

Una stella del calcio giovanile è pronta a sbarcare a Formello: dopo aver impressionato tra le fila del Grifone, nell’under 17, il classe 2009 Fabiano Serpente è infatti vicinissimo al trasferimento alla Lazio. A riportarlo è Gazzetta Regionale, che ha riassunto l’annata straordinaria appena vissuta dal giovane attaccante.

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Serpente vicino al trasferimento alla Lazio: un grande nome per il settore giovanile

Serpente ha segnato gol a profusione a Genova, colpendo ben 20 delle 22 squadre affrontate quest’anno. Oltre al titolo di campione d’Italia, di cui si è fregiato col Grifone, il ragazzo è stato incoronato Top Player Under 17 proprio da Gazzetta Regionale. Autore di 32 reti stagionali, di cui 26 in campionato e 6 nella Fase Nazionale, il giovanissimo è uno dei talenti più interessanti della categoria e la Lazio potrebbe essere vicina a chiudere un grande colpo per la propria U19, ove probabilmente sarà inserito.

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