Effetto Serra, è nata una stella? Gattuso è rimasto stregato

Federico Serra è senza dubbio fra le note positive del torrido ritiro di Formello, ogni volta che Gattuso lo ha chiamato in causa in amichevole ha mostrato delle qualità che possono far pensare ad una sua permanenza in prima squadra: il tecnico biancoceleste sarebbe rimasto stregato dal giovane attaccante, tanto da valutarne l’impiego a tempo pieno nella stagione che sta per cominciare.

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Serra può diventare la rivelazione della Lazio nella stagione 2026-2027

In assenza di acquisti nel mercato estivo per quel che concerne il reparto offensivo, Gattuso ha pescato dalla Primavera Federico Serra, attaccante sardo classe 2006 che sta dimostrando di non patire assolutamente il salto fra i grandi.

Nell’annata appena conclusa ha collezionato 26 presenze con l’Under 20 biancoceleste. Pur partendo spesso dalla panchina ha messo a referto 5 gol e 2 assist, risultando in più occasioni decisivo da subentrato. Oltre all’esplosività fisica e alla velocità fuori dal comune, ha messo in luce una dote diventata merce rara nel calcio attuale: salta l’uomo con continuità, regalando la superiorità numerica alla propria squadra.

Chi è Federico Serra, il talento biancoceleste che ha stregato Gattuso

Cresciuto nel vivaio della Lazio, era già un punto fermo dell’Under 17 biancoceleste, dove ha mostrato le sue qualità indiscutibili al mondo del calcio giovanile, tanto è vero che diverse squadre importanti si erano fatte sotto per portarselo a casa, ma il club capitolino ha sempre respinto qualsiasi tipo di offerta.

Nel 2018 passa dal DLF Civitavecchia alla Prima Squadra della Capitale e incanta in tutte le categorie con prestazioni maiuscole e con una duttilità tattica che gli permette di svariare su tutto il fronte offensivo, alternando in particolare il ruolo di centravanti a quello di ala sinistra.

La svolta avviene durante il torneo Flavio Gagliardini del 2018, dopo una sconfitta per 3-0 contro la Roma i dirigenti della società giallorossa e quelli della Lazio chiedono subito informazioni per tesserare il giovane attaccante. La spuntano i biancocelesti, assicurandosi un talento cristallino.

Serra, sempre fra i migliori nelle amichevoli estive

Nella prima uscita contro la Primavera di mister Punzi, Serra viene mandato in campo da Gattuso nel secondo tempo e contribuisce alla rimonta dei grandi con le sue sgroppate sulla sinistra.

Contro il Flaminia Civita Castellana parte dal primo minuto nel tridente con Cancellieri e Artistico, mostrando una personalità fuori dal comune e una continuità sulla fascia mancina che portano Gattuso a fargli diversi complimenti dalla panchina. In particolare Ringhio ne apprezza l’intensità e la concentrazione. A quasi tutti gli altri calciatori sporadicamente grida “Non camminare”. Con lui non succede mai.

Dulcis in fundo il match contro l’Avellino, disputato a Formello nella mattinata del primo agosto, in cui Serra arricchisce la propria prestazione con la rete del pareggio, di testa, sfruttando un errore del portiere avversario. Altra interpretazione della gara di ottimo livello. Con tutto il rispetto per Zaccagni, padrone della fascia sinistra, ma l’attaccante classe 2006 biancoceleste ha mostrato di essere nettamente più in palla del capitano della Lazio.

Quale destino per Federico Serra nella stagione 2026-2027?

C’è grande curiosità fra i tifosi per capire se Gattuso schiererà Serra dal primo minuto per la terza volta consecutiva nell’amichevole di oggi contro l’Ascoli. Fra meno di due settimane la Lazio scenderà in campo contro il Mantova nel match valido per i trentaduesimi di finale della competizione. Inevitabile quindi che il tecnico dei biancocelesti cominci a testare quella che potrebbe essere la formazione titolare per il primo impegno ufficiale della stagione 2026-2027.

Qualora Serra dovesse fornire l’ennesima prova convincente e viste le condizioni precarie di Zaccagni, non è da escludere che l’attaccante di Sassari possa addirittura esordire il prossimo 16 agosto nella prima gara in cui il risultato conta davvero. Vista la penuria di qualità nel reparto avanzato dei capitolini e la mancanza di qualcuno in grado di saltare l’uomo, nessuno si stupirebbe se Serra entrasse in pianta stabile in prima squadra per tutto l’arco della stagione ventura. Diversi club di Serie C rimangono alla finestra, ma al momento Gattuso difficilmente si priverà del miglior calciatore del pre-campionato della Lazio.

di Marco Fabio Ceccatelli

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