Settore giovanile, la Lazio tra arrivi e partenze: ecco le novità

Il settore giovanile della Lazio non resta a guardare e, tra arrivi e partenze, cambia forma e faccia in vista della prossima stagione: ecco tutte le novità in casa biancoceleste.

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Chi parte e chi arriva nel settore giovanile della Lazio: le novità

Come riportato da Gazzetta Regionale, a Formello sono arrivati Luca Gioia, difensore classe 2011 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Grifone, e Nicolas La Corte, portiere della Vigor Perconti. Tra gli arrivi, in aggiunta, c’è da segnalare anche un giovane strappato alla Roma; da Trigoria, infatti, è arrivato Luca Mocci, portiere classe 2011 che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia giallorossa. Per quanto riguarda gli addii, di contro, c’è da registrare quello di Francesco Macerata, terzino classe 2008 che sta chiudendo il suo trasferimento al Trastevere.

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