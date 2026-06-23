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Punzi confermato e Ledesma verso l’addio: tutti i cambi nel settore giovanile
Tra conferme e addi, ci saranno dei cambiamenti nel settore giovanile della Lazio: Francesco Punzi quasi sicuramente rimarrà alla guida della Primavera, mentre Ledesma si avvia verso l’addio. Ecco le ultime.
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Punzi ok, Ledesma verso l’addio: tutte le ultime sul settore giovanile della Lazio
Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Francesco Punzi dovrebbe essere confermato dal club alla guida della Primavera biancoceleste, mentre Ledesma si avvisa verso l’addio. Previsto un piccolo passo in avanti per Cristiano Lombardi, che passerà dalla guida dell’Under 16 a quella dell’Under 18. L’Under 15, invece, sarà affidata a Valerio Gualdaroni (nel 2025-2026 con gli U14): prenderà il posto di Alessio Fazi, che sarà l’allenatore dell’U16 o dell’U17 a seconda del posto che sarà libero.
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