SETTORE GIOVANILE LAZIO – Mentre la Serie A è rimasta fermo questo weekend per lasciare spazio alle nazionali, il settore giovanile biancoceleste è sceso in campo regolarmente. Due vittorie per gli aquilotti (under 14 e 16). Pareggio per l’under 17 di Ruggeri. Sconfitta contro il Parma invece per l’U15 di Rocchi. Di seguito tutti i risultati.

I risultati del settore giovanile

Under 17 | Campionato | 6ª giornata

LIVORNO-LAZIO 1-1

Marcatori: 3’ Ferrante (LA), 82’ Sgherri (LI)

LAZIO: Moretti, Migliorati, De Santis (67’ Floriani), Santovito, Zaghini, Ferro, Castigliani (87’ Santilli), Ferrante (67’ Manzo), Riosa, Russo, Mancino (74’ Marinacci). A disp.: D’alessandro, Petrucci, Pollini, Franco, Mari. All.: Ruggeri

Under 16 | Campionato | 6ª giornata

PARMA-LAZIO 0-2

Marcatore: 27’, 60’ Crespi (L)

LAZIO: Morsa, Bedini (78’ Vecchi), Quaresima (78’ Nannini), Mancini, Ruggeri, Del Mastro, Tallini, Rossi (73’ Carboni), Crespi (73’ Amadei), Napolitano (50’ Legnante), Milani (50’ Marafini). A disp.: Sternini, Perazzolo. All.: Alboni

Under 15 | Campionato | 6ª giornata

PARMA-LAZIO 2-0

Marcatore: 4’, 71’ Marconi (P)

LAZIO: Magro, Casonato (70’ Reddavide), Milani, Nazzato (70’ Oliva), Iobbi, Dutu, Zanchetta (46’ Di Nunzio), Troise, Brasili, Giubrone (46’ Di Venanzio), Rossi. A disp.: Polidori, Giranelli, Polanco, Fabris, Di Tommaso. All.: Rocchi

Under 14 | Campionato | 2ª giornata

CASSINO CALCIO-LAZIO 0-2

Marcatore: 2’, 11’ Serra (L)

LAZIO: Renzetti, Ferrari (51’ Visconti), Ercoli, Silvestri, Losi (65’ Giudici), Barone (59’ Bordoni), Serra, Marinaj (36’ Carbone), Bigotti (36’ Pagni), Gelli (48’ Paparelli), Ceccarelli (51’ Di Florio). A disp.: Caruso, Stano. All.: Gonini