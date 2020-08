Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS DELLA GIORNATA – Dopo la sconfitta della Roma contro il Siviglia e, di conseguenza, l’eliminazione dei giallorossi dall’Europa League, la Lazio strappa definitivamente il biglietto per giocare la prossima Champions League. Per questo motivo, il club di Lotito sta lavorando a ritmi serrati sul mercato. Allo stesso tempo, a seconda di come proseguirà la diffusione del Covid-19, le autorità ipotizzano una riapertura parziale degli stadi. Vediamo nel dettaglio le notizie di oggi.

Il mondo Lazio

Sul fronte mercato la Lazio si sta muovendo in maniera decisa. David Silva, lo spagnolo in forza al Manchester City, sembra ad un passo dal passaggio al club capitolino. Igli Tare sarebbe riuscito a convincerlo, anche grazie all’aiuto di Pep Guardiola con il quale ha un ottimo rapporto. Il suo arrivo, che potrebbe esser favorito dal decreto rilancio, sarebbe un grande colpo in casa biancoceleste in vista della Champions League. Intanto, il centrocampista si prepara a salutare il Manchester City, come mostra sui propri social mentre il padre del giocatore parla di un suo gradimento per la Serie A. Sempre in entrata, la Lazio lavora su Fares e Wesley: un ritorno di fiamma per il club romano, che quest’anno proverà ad affondare il colpo decisivo. In uscita invece, è prevista la partenza di Caicedo, che dovrebbe approdare all’Al Gharafa. Mentre continuano i festeggiamenti per la qualificazione in Champions League, Immobile regala una sua maglietta a Er Faine, Lukaku entra a far parte della Rock Nation Sport di Jay Z e Acerbi si improvvisa ciclista. Infine, in vista del prossimo campionato, come accaduto anche quest’anno, Lazio e Roma non potranno disputare l’ultima gara in casa in vista di Euro2021. Al tempo stesso si lavora sullo spostamento della finale di Coppa Italia dallo Stadio Olimpico.

Le altre parole di oggi

Arturo Diaconale si è espresso sul grande traguardo raggiunto dalla squadre di Inzaghi, definendo la qualificazione in Champions League un traguardo prestigioso. Un traguardo che qualcuno in casa Genoa sembra non aver gradito, dal momento che è apparso un like della società, prontamente rimosso, contro la qualificazione della squadra biancoceleste. Del possibile arrivo di David Silva hanno parlato diversi protagonisti del mondo sportivo tra cui Ballotta, Caravello, Lucchesi e Gregucci. Sempre sul mercato, il presidente del Fenerbahce ha dichiarato di non aver ricevuto offerte ufficiali per Muriqi, mentre Hickey sembra avvicinarsi al Bologna. Della Lazio Women è intervenuta ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste Elena Proietti per parlare del prossimo campionato. L’ex Lazio, Federico Macheda, sembra destinato a finire alla Stella Rossa, guidata da Dejan Stankovic. Infine, il Torino ha ufficializzato Marco Giampaolo come sostituto di Longo per guidare la squadra granata.

