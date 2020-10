Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Alle 20:00 si è conclusa ufficialmente la finestra di calciomercato della stagione 2020-2021. La Lazio ha provato a sistemare i colpi in uscita, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Wesley Hoedt. La situazione legata al Covid-19 resta delicata e la Serie A deve prendere un provvedimento per quanto riguarda la gara Juventus-Napoli. Della situazione hanno parlato la Sottosegrataria Zampa e il Ministro Spadafora.

Il mondo Lazio

Dopo il pareggio racimolato ieri dai biancocelesti contro l’Inter di Conte, Inzaghi si è detto soddisfatto del cuore e della grinta messa dai suoi ragazzi. A brillare, in particolar modo, sono stati Francesco Acerbi che ha retto l’intera difesa e Milinkovic-Savic. Ciro Immobile ha perso la testa ed è stato vittima di un fallo piuttosto ingenuo che ora rischia di fargli saltare tre gare. Guai in difesa, invece, perché dalla gara sono usciti infortunati Radu, Bastos e Marusic. Per quanto riguarda il calciomercato in entrata è stato ufficializzato Hoedt, ma il DS Tare ha lavorato soprattutto sulle uscite. Alla Salernitana sono andati: Andrè Anderson, Adamonis e Dziczek. Kyine, invece, è rimasto ed ora rischia di esser messo fuori rosa. Ufficiali anche le cessioni di Jordan Lukaku e Bobby Adekanye rispettivamente all’Anversa e al Cadiz. La Lazio Women è partita forte e Seleman è soddisfatto della gara disputata ieri. Per quanto riguarda l‘Under 17, sono solide la base per disputare una buona stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.