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Siani: “Frattesi è unico, tra i migliori al mondo”
Fernando Siani è pazzo di Davide Frattesi: il noto giornalista ha dedicato un post Instagram al centrocampista biancoceleste, destinatario di elogi importanti per la scelta di trasferirsi alla Lazio, facendo un passo indietro per farne due in avanti.
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L’elogio di Siani a Frattesi
“Frattesi è un giocatore unico. Se parliamo di senso del gol e capacità di inserimento, è senza dubbio tra i migliori al mondo. Per il resto è un calciatore essenziale, che fatica a inserirsi in un contesto di domino, e per 3 anni ha scelto la squadra più antitetica al suo modo di intendere questo sport. Nonostante questo, è già nella storia con l’Inter con gol che lo hanno reso proprietario del cancello giallo di San Siro sotto la Nord. Poi però, il buio: un anno da 0 gol e 0 assist, che per uno come lui significa essere inutili. Si dice che un uomo per ritrovarsi deve ripartire dalla base. Per Frattesi è sempre stata la famiglia. Roma, la Lazio. Davide Frattesi è come Buck, il cane protagonista del “Richiamo della Foresta” il romanzo di Jack London. Abituato agli agi di una vita domestica e lussuosa, Buck ritrova sé stesso attraverso il suo istinto primordiale e si ricongiunge con i lupi della foresta. La Lazio è la sua foresta, per i lupi toccherà trovare una metafora diversa. Frattesi ad Agosto ha dato l’impressione, accettando la Lazio, questa Lazio, di fare un passo indietro, ma in realtà ne ha fatti due in avanti”.
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