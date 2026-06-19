Connect with us

NOTIZIE

Signori: “Igor, insieme eravamo invincibili. Per sempre nel mio cuore”

Published

45 minuti ago

on

Signori cordoglio morte Protti

Giuseppe Signori, ex calciatore della Lazio che ha condiviso lo spogliatoio con Igor Protti, ha lasciato un commosso messaggio di cordoglio per la morte dell’amico e compagno di squadra, scomparso oggi, all’età di 58 anni, dopo una battaglia contro un male incurabile.

LEGGI ANCHE: U17, sogno scudetto sfumato contro l’Empoli: Ledesma in bilico

Il commosso messaggio di cordoglio di Signori per la morte di Igor Protti

“Oggi il calcio ha perso un grande uomo e io ho perso un grande Amico.
Insieme abbiamo corso, sudato, segnato e sognato. Tu con quel sorriso da guerriero e quel cuore enorme che illuminava lo spogliatoio.
Ci siamo sentiti al telefono qualche giorno fa, e non voglio credere che non ci saranno più quelle chiacchierate infinite, quelle risate e quei gol da festeggiare insieme.
Riposa in pace, amico mio. Ti porterò sempre nel cuore, come ai tempi in cui eravamo invincibili.
Un abbraccio forte ovunque tu sia”.

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

PIÙ LETTI