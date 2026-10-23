Signori: “La gente mi ferma e mi dice: ‘Sono laziale grazie a te'”

In un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Giuseppe Signori parla della nomina a capodelegazione dell’Italia U20 di Carmine Nunziata, il terzo capitolo della sua vita: le montagne russe della sua carriera, passata dagli anni fantastici al Foggia e alla Lazio e dall’incubo del calcio-scommesse, e la rinascita a Bologna; adesso lo aspetta una nuova avventura in Nazionale.

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Le parole di Signori nell’intervista sulla nomina a capodelegazione dell’Italia U20 e sulla Lazio

“In fondo è poi una ruota che gira: dopo anni che girava male adesso ha girato bene. Devo dire che assomiglia anche un po’ alla mia carriera: gli anni fantastici fra Foggia e Lazio, poi il buio e la rinascita a Bologna. E allora sì, diciamo che è proprio un po’ la mia terza vita”.

Sulle gioie e i dolori di Beppe Signori

“Io amato e contestato? Perché ho sempre vissuto la mia vita e la mia carriera cercando di essere un riferimento, anche un esempio. Quando lasci segni importanti, e ho smesso nel 2004, la gente la ritrovi, ti ferma per strada. ‘Sai, sono diventato laziale grazie a te’ mi ha detto un signore pochi giorni fa. Sono stato capitano in due club (Lazio e Bologna, ndr) ed esserlo significa metterci sempre la faccia, arrivare per primo e andare via per ultimo, esserci per chi ha bisogno, avere l’atteggiamento giusto sempre, fuori e dentro».

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