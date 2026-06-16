Ex Lazio, Signori: “Derby? Ecco cosa mi dissero appena arrivai a Roma” (VIDEO)

L’ex attaccante della Lazio Beppe Signori ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport nella quale ha ricordato come ha vissuto il suo primo derby della Capitale. Di seguito il video mostrato sulla pagina Instagram del quotidiano.

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Signori ricorda il derby di Roma

“Io mi ricordo che quando arrivai a Roma, il primo tifoso mi disse: ‘Oh, mi raccomando eh, il 13 di settembre c’è il derby!’. Ho avuto subito la presentazione e quello mi ha fatto capire cosa voleva dire per i romani quella partita. Io ho avuto la fortuna di fare gol su calcio di rigore a cinque minuti dalla fine. Per farti capire cosa passa nella tua mente durante la gara, feci gol su calcio di rigore dimenticandomi che ero stato ammonito. Quindi esco, vado sotto la curva e prendo il secondo giallo, lasciando la squadra in dieci per gli ultimi cinque minuti”.

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