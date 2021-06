Signori: “Voglio ripartire nel mondo del calcio…”

- Advertisement -

SIGNORI INTERVISTA – Torna a parlare Giuseppe Signori dopo l’assoluzione per la vicenda del calcioscommesse. L’ex Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TG5, toccando vari argomenti come l’Europeo che sta per iniziare. Ecco le sue parole.

Le dichiarazioni di Signori

“Emozioni, sofferenze in questi dieci anni. Ora ho una gran voglia di ripartire nel mondo in cui ho passato la maggior parte della mia vita, nel calcio. Potevo accettare la prescrizione, ma era come accettare un grigio. Ora il grigio è diventato bianco. Quello che mi è successo come un macigno che mi è cadutoa addosso, non sapevo come rialzarmi. Mi sono trovato in questo tritacarne. Mi piacerebbe allenare, spero di riuscire in quest’obiettivo. Filosofia zemaniana? Sì, il motto è ‘mi difendo attaccando’. Mancini è riuscito in qualcosa che era mancato negli ultimi anni, ha ricreato il gruppo, credo che l’Italia possa fare davvero un grande Europeo”.