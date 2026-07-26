Simeone: “Biglia capisce di calcio, molto contento che sia dentro questo gruppo”

Il calciatore del Torino, Giovanni Simeone si è espresso così durante la sua intervista a La Gazzetta dello Sport, per parlare dei nuovi arrivi nello staff granata: Raimondi e Lucas Biglia, ex calciatore della Lazio.

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L’intervista di Simeone sull’ex Lazio Biglia e su Raimondi

“Sono due ex clciatori, e quindi capiscono di calcio. C’è bisogno di queste cose. Sono molto contento che due persone con la loro passione siano dentro questo gruppo”.

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