INTERVISTE
Simeone: “Biglia capisce di calcio, molto contento che sia dentro questo gruppo”
Il calciatore del Torino, Giovanni Simeone si è espresso così durante la sua intervista a La Gazzetta dello Sport, per parlare dei nuovi arrivi nello staff granata: Raimondi e Lucas Biglia, ex calciatore della Lazio.
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L’intervista di Simeone sull’ex Lazio Biglia e su Raimondi
“Sono due ex clciatori, e quindi capiscono di calcio. C’è bisogno di queste cose. Sono molto contento che due persone con la loro passione siano dentro questo gruppo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
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|0
|0
|2
|Bologna
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|0
|3
|Cagliari
|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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