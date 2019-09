ATLETICO MADRID SIMEONE LAZIO – Il nome di Simeone è legato, indissolubilmente, a quello della Lazio. Lo stesso vale per il tecnico dell’Atletico Madrid, che in un’intervista rilasciata al The Guardian, ha parlato del suo passato in biancoceleste e di quando ha capito che sarebbe diventato un tecnico.

Sulla Lazio e non solo

“Avevo 27 o 28 anni quando ho davvero deciso che sarei diventato allenatore. Giocavo alla Lazio e, quando sono tornato a casa dopo un allenamento, ho preso una cartella e ho fatto finta di dirigere una vera seduta tattica. Esattamente come i bambini che si immaginano le cose quando giocano, io ho fatto lo stesso da adulto. Sognando di essere il mister della mia squadra. Ho immaginato la partita successiva e l’ho preparata, pianificando tutto ciò di cui avevo bisogno. A fine giornata ero circondato da fogli di carta, e su ognuno di essi avevo fatto dei disegni o preso appunti. Mi è piaciuto scrivere tutto quello mi ero segnato, farlo mi ha reso entusiasta