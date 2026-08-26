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INTERVISTE

Simonelli: “Supercoppa Italiana? Stiamo aspettando delle offerte”

Published

2 ore ago

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Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli si è espresso in merito alla prossima Supercoppa Italiana che vedrà di fronte Lazio e Inter: le sue parole a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio Aic.

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Le parole di Ezio Simonelli sulla prossima Supercoppa Italiana fra Lazio e Inter.

“Supercoppa italiana? Non sappiamo ancora dove giocare, con grandissima probabilità la giocheremo il 22 o il 23 dicembre, prima di Natale. Stiamo aspettando delle offerte, se saranno il linea con le aspettative potremmo giocarla sia fuori che dentro l’Europa, ma non lontanissimo”.

Simonelli ha fatto capire che in caso di mancate offerte, la gara si disputerà a San Siro, nello stadio della vincitrice dello scudetto.

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