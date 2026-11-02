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CALCIOMERCATO LAZIO

La Lazio mette gli occhi su un giovane difensore

Published

3 ore ago

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Simovic Lazio

C’è un giovanissimo nel mirino della Lazio, secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web: la società biancoceleste starebbe tenendo d’occhio per il futuro un difensore centrale classe 2009; si tratta di Ante Simovic, attualmente in forza alle giovanili dell’Hajduk Spalato.

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La Lazio punta il giovane difensore croato Simovic

Per caratteristiche tecniche, Simovic è stato paragonato ad Alaba, che ha da poco firmato con l’Udinese. Il croato risalta per le sue ottime qualità tecniche con il piede sinistro, oltre che per una grande velocità. Ciò non significa che avrà lo stesso impatto dell’ex Real Madrid ma ci aiuta a collocare il giocatore. Si tratterebbe di un giovane talentuoso come altri calciatori che i biancocelesti possono vantare in quel reparto.

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