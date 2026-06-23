Il sindaco di Reggio: “Sarà una settimana importante sotto il profilo sportivo”

Si avvicina sempre di più il closing della trattativa che porterà il presidente Lotito ad acquistare la Reggina e, a tal proposito, il sindaco di Reggio Calabria – Francesco Cannizzaro – ha voluto annunciare che la questa sarà una settimana importante sotto il profilo sportivo.

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Lotito-Reggina: arriva l’annuncio del sindaco di Reggio Calabria

“Sarà una settimana molto importante per la città sotto il profilo sportivo e sociale”, ha scritto sui social il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. La chiusura della trattativa, come scritto da noi nei giorni scorsi, è in procinto di arrivare, con il presidente Lotito che sta riflettendo sull’opportunità di far diventare numero uno del club calabrese suo figlio Enrico. A breve il closing, e poi l’ufficialità dell’acquisto.

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