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Il sindaco di Reggio: “Sarà una settimana importante sotto il profilo sportivo”

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5 ore ago

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Sindaco Reggio Calabria annuncio Lotito Reggina acquisto

Si avvicina sempre di più il closing della trattativa che porterà il presidente Lotito ad acquistare la Reggina e, a tal proposito, il sindaco di Reggio Calabria – Francesco Cannizzaro – ha voluto annunciare che la questa sarà una settimana importante sotto il profilo sportivo.

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Lotito-Reggina: arriva l’annuncio del sindaco di Reggio Calabria

Sarà una settimana molto importante per la città sotto il profilo sportivo e sociale”, ha scritto sui social il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. La chiusura della trattativa, come scritto da noi nei giorni scorsi, è in procinto di arrivare, con il presidente Lotito che sta riflettendo sull’opportunità di far diventare numero uno del club calabrese suo figlio Enrico. A breve il closing, e poi l’ufficialità dell’acquisto.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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