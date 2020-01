Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INFORTUNATI – Può essere questo uno dei momenti decisivi della stagione e la Lazio deve farsi trovare pronta. Dopo aver interrotto la striscia di vittorie consecutive nel derby con la Roma, i biancocelesti vogliono riprendere il loro cammino in vista dei tanti impegni che li aspettano nelle prossime settimane. L’infermeria è sempre in subbuglio, con gente che entra e gente che esce e in un momento così denso di partite sarebbe utile riuscire ad avere tutti a disposizione.

La situazione degli infortunati in casa Lazio

A preoccupare ora sono le condizioni del “tucu” Correa, uscito zoppicando dall’Olimpico dopo il derby. Come riportato dal Corriere dello Sport per l’argentino si teme una ricaduta al polpaccio che lo aveva tenuto fermo contro Napoli, Cremonese e Sampdoria. Oggi dovrebbe svolgere dei controlli strumentali che faranno maggiore luce sulla situazione. Altro giocatore da monitorare è Adam Marusic, ormai fuori da un po’. Il suo rientro era previsto per la scorsa settimana ma Inzaghi non ha voluto affrettare i tempi e conta di recuperarlo nei prossimi giorni. L’esterno destro sarebbe un ricambio importate per Lazzari che le sta giocando tutte da quando il montenegrino è out e un po’ di riposo non gli farebbe male. Per quanto riguarda Cataldi invece c’è ancora da aspettare, sono passati solo 10 giorni dei circa 20 previsti per il suo recupero. Salterà Spal e Verona, proverà ad esserci per il Parma o per l’Inter.

