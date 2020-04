Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SERIE A DIRITTI TV – A causa del stop forzato dei campionati a causa del Coronavirus, l’industria calcistica italiana è andata incontro a una crisi economico finanziaria. Una delle maggiori fonti di guadagno delle società è legata ai diritti tv della trasmissione delle partite, ricavi che non sono arrivati proprio per l’assenza di partite. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, la Lega Serie A non avrebbe preso bene la lettera arrivata ieri da Sky Italia.

Serie A, Sky chiede lo sconto sui diritti tv

La pay tv che attualmente detiene la maggior parte del pacchetto televisivo del massimo campionato, avrebbe infatti chiesto uno sconto vicino al 50% sulle restanti 87 partite che restano da trasmettere della stagione 2019/2020. Una richiesta che, se il campionato dovesse ripartire, farebbe perdere ai club di Serie A 145 milioni di euro. Condizioni che avrebbe suscitato l’ira dei presidenti, su tutti Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito. Il patron della Lazio avrebbe dichiarato, una volta letta la lettera: “Questo è un ricatto”. A questo punto, se Sky non dovesse fare un passo indietro e procedere coi pagamenti si procederà per vie legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.