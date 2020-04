Tempo di lettura: < 1 minuto

SKY IMMOBILE LAZIO – Un nuovo format lanciato da Sky per riempire i palinsesti in questo periodo di Coronavirus. Ogni giorno viene dedicato ad un calciatore o allenatore in particolare di cui viene trasmessa la miglior partita votata dai telespettatori. Da domani inizierà la ‘settimana dei bomber’ e chi meglio di Ciro Immobile poteva aprire questa nuova rubrica?

Come e quali partite si possono votare

Oggi fino alle ore 20:00 è possibile votare la partita di Immobile che verrà trasmessa domani in prima serata su Sky Sport Uno. I match in ballottaggio sono: Borussia Dortmund-Arsenal 2-0; Lazio-Sampdoria 7-3; Juventus-Lazio 1-2; Milan-Lazio 1-2. È possibile votare sia dal sito SkySport.it che dal profilo Instagram ‘skysport’.

