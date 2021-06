Social, Acerbi dopo la vittoria dell’Italia: “Adesso inizia il bello” (FOTO)

- Advertisement -

ACERBI ITALIA GALLES – L’Italia ha battuto il Galles per 1 a 0. Con questo risultato, i ragazzi di Roberto Mancini si sono qualificati agli ottavi di finale di Euro 2020 da primi in classifica. Francesco Acerbi, sui suoi profili social, ha scritto: “Fiero di essere italiano. Adesso inizia il bello”. Tutti i tifosi italiani non vedono l’ora di poter festeggiare altre vittorie.

Il post di Acerbi