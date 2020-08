Tempo di lettura: < 1 minuto

NAZIONALE ACERBI – Roberto Mancini è pronto a guidare la Nazionale per le prossime gare di UEFA Nations League. Tra gli azzurri ci sono anche i biancocelesti Ciro Immobile e Francesco Acerbi, entrambi pedine inamovibili dell’Italia che verrà. Proprio il centrale della Lazio, via Instagram, ha elogiato il gruppo che si è riunito a Coverciano in vista dei prossimi impegni contro Bosnia e Olanda.

