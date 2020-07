Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL ACERBI – Essere leader è una qualità che non si può apprendere, ci si nasce. O lo sei o non lo sei. Francesco Acerbi ha dimostrato non solo di esserlo, ma anche di riuscire a sostenere tutte le responsabilità che un ruolo simile comporta. Il difensore biancoceleste ha sempre trovato le parole giuste per i compagni e per i tifosi, dopo ogni vittoria o sconfitta. Il tutto per non far perdere la diritta via alla squadra e all’ambiente che, come ha scritto sul suo profilo Instagram, al di là dei risultati, è fare le cose al meglio delle proprie capacità. Lottando, insieme. Ecco il post di Acerbi.

Il post di Acerbi

