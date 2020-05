Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO ACERBI – Ormai è solo una questione di giorni, ma tra lunedì e martedì ripartiranno gli allenamenti di squadra collettivi. La Lazio a Formello non vede l’ora di ricominciare a sentirsi un gruppo compatto in vista della ripresa del campionato che, al momento, sembra essere certa. Tra i biancocelesti uno su tutti pare scalpitare all’idea di scendere di nuovo in campo per una gara ufficiale. Francesco Acerbi, infatti, sul suo account Instagram ha postato una foto con una didascalia parecchio esplicativa delle sue intenzioni: “Manca sempre meno!”.

