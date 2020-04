Tempo di lettura: < 1 minuto

FRANCESCO ACERBI LAZIO – Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ha pubblicizzato su Instagram l’iniziativa dei fotografi romani. Infatti, tutti insieme sono scesi in campo per l’emergenza Covid-19 a sostegno dell’ospedale Spallanzani di Roma. Quelli che sceglieranno di partecipare a Uno scatto per il Covid, dovranno visitare il sito fotografisportiviroma.it, scegliere la propria foto preferita e fare la donazione. Di seguito il post di Acerbi.

Il post di Acerbi

