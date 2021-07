Social, addio di Lulic e Parolo: il saluto di Acerbi (FOTO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

LAZIO LULIC PAROLO ACERBI – Lulic e Parolo hanno ufficialmente salutato la Lazio. I due veterani, infatti, hanno concluso i propri contratti con il club e non hanno rinnovato. Francesco Acerbi, sui suoi profili social, ha voluto salutarli con delle Instagram Stories. “È stato un piacere conoscerti, giocare insieme e dividere lo spogliatoio” il messaggio per Parolo. “Non offenderti Cap, vale lo stesso anche per te” quello per Lulic.

Le stories di Acerbi