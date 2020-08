View this post on Instagram

Concludo questa mia prima stagione con la maglia della ss Lazio, una squadra che vorrei ringraziare per avermi accolto come una famiglia!famiglia di cui sono orgoglioso e fiero di farne parte. Sono certo che la nuova stagione sarà un anno ricco di sorprese e soddisfazioni perché io ci metterò il 110%…ringrazio tutti voi fan, il club e tutto lo staff perché senza di voi nulla avrebbe senso!Roma è laziale…sempre 💪🏿💙🦅