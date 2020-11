Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL AKPA AKPRO – Continua il momento d’oro di Jean-Daniel Akpa Akpro. Il centrocampista, classe 1992, è la rivelazione di questo avvio di campionato. Protagonista già di 8 presenze con la Lazio, l’ex Salernitana ha trovato anche il gol in Champions League nella vittoria all’esordio contro il Borussia Dortmund. Utilizzato da Simone Inzaghi sia come mezz’ala che in mediana, il buon lavoro di Akpa Akpro è stato notato anche dalla Costa d’Avorio.

Akpa Akpro convocato dalla Costa d’Avorio

Il ct della Costa d’Avorio, Beaumelle, ha infatti convocato Akpa Akpro per la doppia sfida contro il Madagascar valida per il turno eliminatorio delle qualificazioni alla Coppa d’Africa. Il centrocampista, già selezionato negli ultimi impegni della sua Nazionale, ha festeggiato la convocazione sui social: “Sempre un piacere”.

