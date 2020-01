Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO DERBY AMARILDO – Il derby è un momento importante non solo per i tifosi, ma anche per quegli ex la cui Lazio è rimasta dentro. Uno di loro è Amarildo Souzado Amaral, che sui social ha pubblicato una foto che raffigura un’aquila mentre afferra un lupo con gli artigli: “Domani (oggi, ndr) sarà così. Forza Lazio!“, ha scritto. Manca poco alla partita, l’aria comincia a farsi sempre più frizzante.

