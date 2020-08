Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LEIVA RECUPERO – Lucas Leiva ha dovuto saltare l’ultima parte di stagione a causa dei soliti problemi al ginocchio. Il brasiliano ora sta proseguendo il suo percorso di recupero, con l’obiettivo di poter tornare operativo il 23 agosto a Formello. Nonostante si stia godendo un po di ferie ad Ibiza, l’ex Liverpool non perde un secondo per allenarsi e rimettersi in forma, come dimostrano le storie postate dal mediano.



L’allenamento di Leiva ad Ibiza

