Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PAROLO DONAZIONE SANGUE – Dopo Francesco Acerbi, un altro perno della Lazio è sceso in campo per la donazione del sangue. Marco Parolo, con un video pubblicato dagli account social biancocelesti, ha invitato i tifosi a donare il sangue per superare nel migliore dei modi questa difficoltà sanitaria che sta colpendo l’Italia. Il centrocampista bianc’azzurro si fa testimonial di una iniziativa molto utile e bella.

