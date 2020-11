Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO PEREIRA – La Lazio continua la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Crotone. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio a Formello, insieme anche ad alcuni Nazionali già rientrati dagli impegni in giro per l’Europa e nel mondo. E’ rimasto invece a Roma Andreas Pereira. Il centrocampista, arrivato in estate dal Manchester United, si sta ritagliando sempre più spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Protagonista già di 5 presenze e un gol (contro il Torino), il brasiliano ha postato una foto su Instagram nella quale ha dimostrato ancora una volta tutta la sua carica in vista dei prossimi impegni: “Se lavori duramente sarai ricompensato. Non ci sono scorciatoie nella vita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.