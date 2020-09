Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ARMINI NESTA – Se si parla di Lazio e si parla di difensori che hanno fatto la storia del club capitolino, non si può non pensare ad Alessandro Nesta. L’ex capitano biancoceleste, oltre ad essere stato uno dei centrali più forti del calcio italiano, è anche un idolo e un esempio per molti ragazzi. Sicuramente lo è di Nicolò Armini. L’ex Primavera, infatti, ha deciso di indossare lo stesso numero di maglia dell’attuale allenatore del Frosinone, il 13, e ha avuto l’occasione di passare un po’ di tempo con lui. All’indomani dell’amichevole contro i canarini, il giocatore ha postato una foto sul suo profilo Instagram proprio con Nesta. Il giovane difensore ha espresso le sue emozioni con una parola: “Indescrivibile”.

Il post di Armini

