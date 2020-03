Tempo di lettura: < 1 minuto

BALOTELLI JUVENTUS – Mario Balotelli aveva fatto parlare di sé nei giorni scorsi per delle dichiarazioni un po’ forti. Durante una diretta instagram con Damiano “Er Faina“, noto tifoso della Lazio, l’attaccante del Brescia aveva scherzato sul fatto che la Serie A fosse stata bloccata subito dopo che la Juventus era tornata in testa alla classifica. Subito dopo era stata la stessa società lombarda a prendere le distanze dalle dichiarazioni del proprio tesserato che avrebbe insinuato dei favoreggiamenti nei confronti dei bianconeri. Immediata la risposta di “Supermario” che tramite i propri social ha voluto difendersi dalle accuse.

Il messaggio di Balotelli

“Siete secondi perché bisognava far recuperare la Juve e poi hanno fermato il campionato. E qualcuno si è offeso? Ma pensate alle cose serie e alle situazioni vere quotidiane che stiamo passando va! Scusate ma dove sta lo sfottò alla Juventus? Non ho mica detto che dovevano far vincere la Juve, ma recuperare (siccome aveva una partita in meno della Lazio). Concentratevi nello stare a casa e contribuire a scacciare sto virus invece di cercare di infangare sempre sempre sempre il mio nome che una diretta di 30 minuti si trasforma in un’infamia senza motivo e tanta cattiveria vostra”

