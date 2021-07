Social, buona la prima per Luiz Felipe: il brasiliano rientrato tra i titolari

- Advertisement -

SOCIAL LAZIO – Ieri pomeriggio primo test per la nuova Lazio targata Maurizio Sarri. I biancocelesti si sono imposti 10 a 0 contro la top 11 Radio Club 103. Prime prove di 4-3-3 che hanno dato buoni spunti al tecnico delle aquile. Tra i titolari è tornato anche Luiz Felipe dopo la scorsa sfortunatissima stagione sul piano degli infortuni. Il difensore ha espresso la sua felicità per questo ritorno in campo con un post su Instagram.